Госкомторговли Башкирии ищет подрядчиков на организацию банкетов за 2,13 млн рублей

Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей на трех конкурсах 25, 27 и 29 ноября отберет подрядчиков для организации питания участников трех мероприятий, которые состоятся в декабре, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена трех контрактов определена в 2,13 млн руб., они будут оплачены за счет бюджета Башкирии.

Питание до 130 участников Дня героев Отечества в Уфе будет организовано 5 и 6 декабря в гостиничном комплексе «Башкортостан», а также в «Конгресс-холле «Торатау». Начальная цена контракта — 975, 5 тыс. руб. Питание 300 участников второго Межрегионального форума по развитию северо-востока Башкирии будет организовано 6 декабря в санатории «Янгантау». Его стоимость оценивается в 625 тыс. руб. До 528 тыс. руб. госкомитет намерен потратить на организацию питания 120 участников заседания Клуба активных инвестиций «Алга, Башкирия», которое пройдет в «Конгресс-холле «Торатау» 19 декабря.

Для участников этих мероприятий также состоятся официальные приемы от имени главы республики, питание в рамках которых также входит в стоимость лотов. В меню официальных приемов входит, в том числе, рыбное ассорти, капризе триколор с оливковым маслом, курица, фаршированная омлетом. На горячее подадут элеш из говядины, кыздырму из конины с запечённым картофелем с розмарином, кыстыбый с картофелем, грибами и уткой. Также в меню входит корзинка с национальной выпечкой, чак-чак и чизкейк с брусничным соусом. Из напитков запланированы красное и белое вино, водка «Белый чай», клюквенно-брусничный морс, чай с лимоном или молоком и вода.

Майя Иванова