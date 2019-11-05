В Ессентуках колесо обозрения продают через Avito за 1,5 млн рублей

На сервисе объявлений Avito разместили информацию о продаже колеса обозрения из городского «Парка Победы» за 1,5 млн руб. Продавцом является частное лицо.

«Аттракцион в очень хорошем состоянии. Чуть подкрасить и будет как новый. Металл еще лет 100 простоит», — говорится в сообщении.

В объявлении указано, что колесо произведено в 1989 году в Ейске и продается в связи с закрытием парка. Высота аттракциона 24 м. У собственника имеется паспорт и акт технического освидетельствования.

Дарья Голякова