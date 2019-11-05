Обвиняемую в убийстве дочери жительницу Краснокамска просят поместить в психбольницу

Представитель гособвинения попросила поместить жительницу Краснокамска, обвиняемую в убийстве своей несовершеннолетней дочери, в психиатрическую больницу закрытого типа. «Сегодня я попросила назначить подсудимой меры принудительного лечения и поместить в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением»,— сообщила 59.RU прокурор.

14-летняя девочка умерла в Краснокамске 16 июля 2018 года, ее смерть зафиксировали врачи скорой помощи, которых вызвали на дом. По некоторым данным, смерть могла наступить из-за неправильного питания и истощения. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В качестве свидетеля по этому делу была допрошена мать девочки и учителя школы, в которой она училась. Спустя несколько дней было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту халатности должностных лиц.

Позже мать девочки была арестована, ей предъявлено обвинение в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.