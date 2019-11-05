Татарстан получит 360 млн рублей на проведение переписи населения

Проведение переписи населения на территории Татарстана в 2020 году обойдется примерно в 360 млн руб. Об этом на брифинге в кабмине республики заявила глава Татарстанстата Наталья Гатауллина.

По ее словам, 60 млн руб. потратят на обеспечение переписного состава помещениями и транспортом, 300 млн — на зарплаты переписчиков. Заработная плата при этом «будет зависеть от штата, который создадут после формирования оргплана», добавила госпожа Гатуллина.

Как отметил глава комитета Татарстана по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов, все деньги будут выделены из федерального бюджета. Республика на эти цели средства тратить не планирует.

Напомним, что проведение переписи населения в Татарстане пройдет с 1 по 25 октября 2020 года.

"Ъ-Казань"