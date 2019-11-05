Нижегородский торговый дом «Вертикаль» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Нижегородское следственное управление возбудило уголовное дело по признакам уклонения от уплаты 28,7 млн руб. налогов с ООО «Торговый дом “Ветрикаль”» (Нижний Новгород, продает индустриальное оборудование и спецтехнику). В офисах компании, на складах и по месту жительства руководителей компании проходят обыски.

По версии следствия, в 2015-2016 годах руководство ТД «Вертикаль» с помощью создания фиктивного документооборота со сторонними организациями получили незаконный вычет по НДС и искусственно завысили затраты для снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Расследование продолжается по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», по одному адресу на улице Моностырке в Нижнем Новгороде зарегистрированы два ООО ТД «Вертикаль», собственником одного является Гегам Ахвердян, второго – Арменуи Гегамовна Бутузова (Ахвердян). Обе компании занимаются оптовой торговлей подъемно-транспортными машинами и оборудованием. Компания Арменуи Бутузовой была зарегистрирована в 2006 году и по итогам 2018 года при выручке в 202,7 млн руб. получила прибыль в 2,9 млн руб. Компания Гегама Арменуи была зарегистрирована в 2018 году и по итогам года получила убыток в 2,3 млн руб. при выручке в 11,5 млн руб. Как сообщается на официальном сайте ТД «Вертикаль», компания имеет статут дистрибутора техники Hangcha (КНР), дилера техники YALE (Япония), Manitou (Франция), John Deere (США).

Анастасия Еремина