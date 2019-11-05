Движение транспорта ограничат на улице Буммашевская в Ижевске 6 ноября

Движение транспорта ограничат на ул. Буммашевская в Ижевске в районе школы №72 с 09:00 до 21:00 6 ноября. Запрет введут в связи с ремонтом теплосетей, расположенных под дорогой, сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

«Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков, предусмотрены пути объезда. Водителям стоит учесть данную информацию при планировании своих маршрутов»,— говорится в сообщении. Кроме того, в обозначенное время ограничат теплоснабжение 15 жилых домов и двух соцобъектов.