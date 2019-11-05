Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Stada. В числе приобретаемых лекарств препарат для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний «Кардиомагнил», а также лекарства для лечения диабета «Випидия» и «Випдомет».

Как следует из сообщения немецкой компании, сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года, объем вложений составит $660 млн. Стороны также планируют заключить соглашение о производстве и поставках в рамках приобретаемого портфеля, в рамках которого Takeda продолжит поставлять продукцию в Stada.

Мария Котова