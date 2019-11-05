Купно заедим

День народного единства стал государственным праздником 15 лет назад. В этом году Нижний Новгород отметил его традиционным концертом на площади, названной именами предводителей Второго народного ополчения – Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Настоящий ажиотаж вызвал гастрономический фестиваль «Кухни народов России», в рамках которого проходили рыбная ярмарка и дегустация блюд. Нижегородцы выстраивались в очереди за порциями только что приготовленных кулинарных шедевров. А кульминацией праздника стал вечерний салют из 800 залпов.