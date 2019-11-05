Буденновский гарнизонный военный суд возглавил Арсен Саакян

Председателем Буденновского гарнизонного военного суда назначили Арсена Саакяна, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Господин Саакян родился 1967 году, в 2001 году получил высшее юридическое образование, окончив Петрозаводский государственный университет. В 1999–2014 годах проходил службу в Управлении ядерного обеспечения Северного флота, в 2002–2009 годах занимал там должность старшего юрисконсульта. С октября 2014 года работает судьей Буденновского гарнизонного военного суда.

Дарья Голякова