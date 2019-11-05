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Руководитель ООО «Тритон» в Краснодаре уклонился от уплаты 18 млн рублей налогов

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении фактического руководителя краснодарского ООО «Тритон». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, основным видом деятельности ООО «Тритон» является оптовая торговля лесоматериалами, а также строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. По версии следствия, в 2013 году 43-летний мужчина зарегистрировал коммерческое предприятие на свою знакомую, однако фактически руководил фирмой сам.

С января по сентябрь 2015 года фактический руководитель общества вносил в налоговые декларации недостоверные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях фирмы с другими организациями. В результате этого он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 18 млн руб.

Санкции инкриминируемой бизнесмену статьи предполагают до шести лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко


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