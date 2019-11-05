Экс-проректор ТГУ возглавил Томский политех

Временно исполняющим обязанности ректора Томского политехнического университета (ТПУ) стал Виктор Демин, который последние пять лет работал проректором Томского госуниверситета (ТГУ). «Официально Виктор Демин вступит в должность с 6 ноября. Сегодня его представили коллективу на заседании ученого совета ВУЗа»,— рассказали “Ъ-Сибирь” в пресс-службе ТПУ.

Ректорские полномочия Петра Чубика истекли в конце 2018 года, он не стал выставлять свою кандидатуру на новый срок. Однако Министерство науки России не утвердило кандидатов на вакантную должность, после этого господин Чубик стал исполняющим обязанности ректора. Срок его полномочий истекал в июле 2020 года, но в начале октября он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Томский политехнический университет занимает девятое место в рейтинге лучших российских вузов для будущей элиты по версии журнала Forbes. Это лучший результат среди нестоличных вузов страны.

Юлия Сасевич