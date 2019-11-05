В Екатеринбурге грабители вынесли оборудование майнинговой фермы

УМВД РФ по Екатеринбургу разыскивает злоумышленников, ограбивших майнинговую ферму, которая была оборудовала в одном из гаражей на улице Инженерной. Инцидент произошел в ночь на 4 ноября, пишет Е1.ru. По словам владельца, похитители вынесли 30 видеокарт общей стоимостью 742 тыс. руб. При этом грабители не тронули более дорогое оборудование.

Гараж был оборудован сигнализацией и находился под охраной местного ЧОПа. Однако охранники, прибывшие на вызов, не заметили ничего подозрительного на объекте, так как злоумышленники проникли в гараж через крышу. Хозяин фермы получил сигнал о том, что оборудование отключилось, и поехал на место. При этом от охранной фирмы ему не поступало никаких сообщений.