Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ижевске составила 11 тысяч рублей

По итогам октября средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ижевске составила 11 тыс. руб. в месяц. Так, столица Удмуртии заняла 50-е место из 75 в соответствующем рейтинге среди крупных городов России, составленном специалистами Domofond.ru. В среднем по стране съем однокомнатной квартиры стоит 16,09 тыс. руб.

Самыми дорогими городами для аренды однокомнатной квартиры стали Москва, Химки, Санкт-Петербург, Сочи и Балашиха. Съем жилья в них в среднем стоит 36,4 тыс. руб., 27,7 тыс. руб., 24,5 тыс. руб., 21,6 тыс. руб. и 21,2 тыс. руб. в месяц соответственно. Самую низкую стоимость аренды «однушки» зафиксировали в Волжском, Стерлитамаке, Курске, Кургане и Саранске — она составила 7,9 тыс. руб., 8,15 тыс. руб., 8,41 тыс. руб., 8,42 тыс. руб. и 8,46 тыс. руб. соответственно.