Около 15% жилфонда Тюмени не готово к зиме

Паспорта готовности к работе в зимний период в Тюмени получили только 85% объектов. В 581 многоквартирном доме (15% жилфонда) нет технической возможности осуществить промывку системы отопления, заявил председатель комиссии городской думы по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук. По его словам, которые приводит «Тюменская линия», практически все дома, которые получили неудовлетворительные акты, относятся к аварийному жилфонду.

Всего в этом году в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону в городе привели в порядок 5,062 тыс. км электросетей, 2,847 тыс. трансформаторных подстанций, а также 868 км теплосети.

Депутаты отметили, что число аварий на городских сетях в последние три года сократилось на 30%. Так, если в прошлом году за первую неделю отопительного сезона произошло 169 аварий, то в этом — 142.