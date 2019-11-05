Загородное малоэтажное жилье – комфортное жилье?

Инфраструктура пригородных малоэтажных коттеджных поселков и стихийная индивидуальная застройка — с какими сложностями сталкиваются жители пригорода Уфы и как накопившиеся проблемы влияют на рынок загородной недвижимости? Эти и многие другие вопросы обсудили на пресс-завтраке «Коммерсантъ-Башкортостан» представители власти и застройщики. Дискуссия прошла 29 октября в отеле Hampton by Hilton Ufa.

Загородная жизнь становится все популярнее, и на карте Уфимского района каждый год появляются новые поселки. Но нагрузка на дороги и электрические сети растет, кроме того, появилась еще одна проблема — отсутствие точек сброса воды. Все это создает ситуацию, когда средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, недостаточно для создания комфортной среды. Об этом заявил глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров.

По его словам, загородное жилье становится очень востребованным среди населения, происходит миграция населения. «По статистике за последние 5-6 лет на территории Уфимского района стабильно демонстрируется ввод жилья в размере 300 000 кв.м. Если взять по объему введенного жилья — это второе место после города Уфы, а если взять на душу населения — это первое место в республике. Коттеджное строительство составляет около 65%»,— заявил господин Угаров. И добавил, что существует два вида коттеджного строительства — регулируемое, с комплексным освоением территории и нерегулируемое: «Яркий пример комплексной застройки — микрорайон Спутник, в котором введено в общей сложности 127 000 кв.м».

По мнению Вилория Угарова, загородное жилье привлекает покупателей прежде всего доступной ценой — порядка 40-50 тысяч за кв. м., но люди хотят получать вместе с желанными домом еще и необходимую инфраструктуру, которую «нужно подтянуть».

Как рассказал исполнительный директор домостроительной компании «ПОРАДОМ» Владимир Иванков, «цивилизованным застройщикам» практически не приходится конкурировать между собой. На их долю приходится не больше 10% рынка, на котором сейчас много самостроя и небольших строительных бригад. Именно из-за такого соотношения сил за городом появляются гетто и стагнирующие территории без инфраструктуры. Решения у ситуации два — усиление законодательной базы в сфере малоэтажного строительства и передача территорий районов через торги строительным компаниям, которые берут на себя проведение части коммуникаций и возведение социальных объектов.

По словам исполнительного директора сервисной компании «Смородина» Евгения Фурса, содержание дома за городом выгоднее, чем квартиры. Во-первых, здесь можно самостоятельно контролировать расход коммунальных ресурсов и, к примеру, не платить за отключенное отопление. В квартире начисления будут, даже если перекрыть подачу тепла. Во-вторых, управляющая компания в рамках общего тарифа подстрахует в вопросах, не решенных администрацией населенного пункта. «К примеру, в своих поселках мы сами организуем вывоз мусора. Единственное исключение здесь — «Девичья гора» в Иглинском районе, где проблемы с его вывозом нет»,— сообщил Евгений Фурс.

Заместитель директора по продвижению группы компаний «Строительное управление №1» Зинаида Измалкина отметила, что в коттеджном поселке Хорошеево (Булгаково) предусмотрен изначально комплекс решений для загородной жизни с городским комфортом: центральные коммуникации, асфальтированные дороги внутри поселка, облагороженные газоны, современная безопасная детская площадка, собственная управляющая компания. И конечно, учитывая близость с Булгаково — полностью готовая инфраструктура.

Директор ООО «Группа компаний Строительное управление №1» Айдар Гуфранов рассказал, что развитая инфраструктура загородных поселков напрямую влияет на спрос: «В коттеджном поселке Хорошеево на старте продаж спрос был невысок, а сейчас, когда уже запущена в строительство третья очередь, когда объявлено строительство еще одной школы в Булгаково, мы отмечаем повышение интереса к объектам данного поселка».

Вилорий Угаров заявил, что сейчас десять крупных социальных объектов «находятся в работе», и это существенно скажется на удобстве проживания в пригороде Уфы. «В микрорайоне «Спутник» завершается строительство школы на 640 мест, совмещенной с детсадом на 160 мест. В школу в Чесноковке на 200 человек сейчас ходит 800 детей, и нагрузка после ввода нового объекта станет ровнее», отметил он и добавил, что 5 лет назад в Уфимском районе проживало 6700 детей, а сегодня их уже 12 тысяч. «Торги на строительство школы в Новобулгаково уже объявлены, в Зубово Life и в Михайловке Green тоже планируется построить необходимые там объекты», рассказал он. Заместитель генерального директора ГК «Жилой Квартал» Эльвира Шаймарданова добавила, что для удобства жителей из поселков уже запущено несколько рейсовых автобусов, и переговоры о новых маршрутах с «Башавтотрансом» ведутся.

По данным администрации Уфимского района, в 2018 году на содержание дорог был выделено 82 млн руб., а в 2019 — 100 млн руб. Этого хватает, чтобы покрывать щебнем 35 км дорог ежегодно. При этом, по словам господина Угарова, это норматив для сельского района, и с таким объемом финансирования потребуется еще 5 лет, чтобы привести к этому нормативу все дороги в Уфимском сельсовете.

«К нам приходят с проблемами, но не приходят с вопросами»,— заявил заместитель главы администрации Уфимского района Кирилл Паличев. «Мы всегда обладаем информацией о разработанных планировочных решениях, о выданных исходно-разрешительных документах. Мы не говорим, что застройщик «хороший» или «плохой», но можем рассказать, какая работа им была проделана. Проконсультироваться с органами власти — всегда не лишнее»,— подытожил он.

Эльвира Шаймарданова (ГК «Жилой квартал») добавила, что сбор информации о застройщике перед покупкой сегодня возможен для любого потенциального покупателя: «Мы занимаемся не только малоэтажным строительством, но строим и многоквартирные дома — до восьми этажей. И ежеквартально размещаем информацию на ресурсе Единая информационная система жилищного строительства. Любой клиент может ознакомиться с ней, там выложены проектные декларации, документы на земельные участки, разрешения на строительство».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что цена, которая может быть выше у крупных компаний-застройщиков, состоит не только из затрат на сами здания, но еще и на необходимые удобства, которые сложно организовать самостоятельно. При этом цена не может быть индикатором качества.