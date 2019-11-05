В тренерских штабах команд системы «Трактора» кадровые изменения

Челябинский «Трактор» объявил о кадровых изменениях в тренерских штабах команд системы хоккейного клуба. В частности, новым главным тренером «Челмета» - команды Высшей хоккейной лиги – стал Алексей Тертышный. В тренерский штаб «Трактора» включен Максим Сельницкий, покинут его Андрей Царев и Александр Завьялов.

Напомним, 2 ноября, после очередного поражения челябинского клуба от екатеринбургского «Автомобилиста» стало известно об отставке главного тренера «Трактора» Петериса Скудры. На его место назначен Владимир Юрзинов, в прошлом сезоне тренировавший новосибирскую «Сибирь».

После 27 сыгранных матчей «Трактор» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, для выхода в плей-офф по итогам регулярного чемпионата команде необходимо занимать как минимум восьмую строчку.