ВЦИОМ: Путин вошел в пятерку самых известных разведчиков

Президент России Владимир Путин занял четвертое место в рейтинге самых известных среди россиян разведчиков — его упомянули 4% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В пятерку лидеров также вошли Рихард Зорге (15%), Максим Исаев (8%), Николай Кузнецов (5%) и Рудольф Абель (3%). При этом две трети (69%) опрошенных не смогли вспомнить ни одного разведчика.

Опрос проводился 31 октября 2019 года по телефону, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Все разведчики, которых упомянули опрошенные:

Рихард Зорге — 15%;

Максим Исаев (Штирлиц) — 8%;

Николай Кузнецов — 5%;

Владимир Путин — 4%;

Рудольф Абель — 3%;

Ким Филби — 2%;

Анна Чапман — 1%;

Сергей Скрипаль — 1%;

другой — 3%;

затрудняюсь ответить/ не знаю/ не помню — 69%.

Каждый пятый россиянин (20%) хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками, а 73% респондентов в той или иной степени высказались против. При этом опрошенные высоко оценили уважение, которым пользуются в обществе представители этой профессии, а также ее доходность и влиятельность — по каждому пункту средний ответ превысил четыре балла по пятибалльной шкале.

Самый известный среди россиян (43%) фильм про разведчиков — «Семнадцать мгновений весны». Второй по популярности стала лента «Щит и меч» (5%). Еще 3% россиян называли тетралогию о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве, а 2% респондентов упомянули фильмы про британского Агента 007. Затруднились назвать свою любимые фильмы про разведчиков 30% опрошенных, а 11% респондентов не любят такие картины.

5 ноября — День военного разведчика. Это государственный профессиональный праздник, установленный в вооруженных силах России 31 мая 2006 года.