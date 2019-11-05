В отношении бывшего собственника особняка Веге возбудили дело

В отношении бывшего собственника объекта культурного наследия «Особняк Веге Г.И.» — ОАО «НПФ «Пигмент» возбуждено уголовное дело из-за причиненного ущерба памятнику.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия) было вынесено ОД УМВД России по Невскому району 30 октября.

ОАО «НПФ "Пигмент"» владело зданием с конца 2011-го по декабрь 2017 года. В ходе проверки в 2015 году был выявлен причиненный памятнику из-за бездействия владельца ущерб. Комитет обратился в прокуратуру Петербурга с просьбой отменить постановление УМВД России по Невскому району об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего собственника и привлечь «Пигмент» к ответственности.

Добавим, что в 2018 году новым собственником особняка стало ООО «Сэтл Сити».