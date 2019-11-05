Губернатора Ставрополья избрали руководителем регионального отделения «Единой России»

Секретарем Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» избрали действующего губернатора региона Владимира Владимирова, сообщает его пресс-служба.

«Избрание руководителем Ставропольского отделения "Единой России" налагает огромную ответственность – перед краем, перед людьми, перед партией. Впереди много работы. Это реализация проекта по формированию комфортной городской среды, старт краевой программы "Дети" в школах Ставрополья, укрепление и развитие первичного звена в медицине. Уверен, что вместе, большой командой Ставропольского края, мы сможем их решить, и мобилизуем все партийные проекты и программы, все ресурсы для развития родной земли и благополучия людей», – передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Члены партии также проголосовали за досрочное прекращение полномочий прежнего Секретаря регионального отделения Геннадия Ягубова.

Дарья Голякова