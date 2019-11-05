В Омске перед судом ответят братья, заработавшие на нелегальной обналичке 63 млн рублей

Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в братьев Василия, Ивана и Алексея Кролевец, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в Омске. По словам представителя областного управления СКР Ларисы Болдиновой, родственники оказывали нелегальные финансовые услуги по транзиту и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 1 до 10% с каждой операции.

Следствие установило, что преступная группа за время своей работы, с ноября 2010-го по апрель 2015 года, заработала 63 млн руб. На эти деньги братья Кролевец, выяснили следователи, купили квартиры в престижных районах города, дорогие автомашины, мотоцикл и яхту.

Братьям Кролевец грозит до семи лет лишения свободы по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере). В ходе следствия фигуранты дела вину не признали.

Илья Николаев