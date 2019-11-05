Мэрия планирует до 1 декабря завершить ремонт дорог и благоустройство общественных пространств

В Челябинске подрядчики сорвали сроки сдачи нескольких объектов благоустройства. Исполняющая обязанности мэра Наталья Котова на аппаратном совещании в администрации потребовала закрепить по одному ответственному чиновнику за каждым контрактом, чтобы отслеживать ход работ. Благоустройство должно быть завершено до 1 декабря.

Как рассказала Наталья Котова, работы по благоустройству не завершены в Центральном и Советском районах. «Это бульвар Славы, Алое поле, Тернопольская, на улице Ленина еще ведутся работы, на улице Воровского, на Цвиллинга около кинотеатра Пушкина. На некоторых объектах не поставлены малые архитектурные формы», - сообщила и.о. главы Челябинска. Наибольшее беспокойство мэрии вызывают контракты по реконструкции бульвара Славы и площади Ярославского. «Речь идет о подрядчиках, которые зашли в нормальные сроки, они должны были уже закончить. Им направляются претензии, но, несмотря на штрафные санкции, они продолжают работать так, как им хочется. Наша задача – заставить их выполнить весь объем работ»,- подчеркнула Наталья Котова.

Также был сорван график ремонта пешеходного перехода на площади Революции. Сдвиг сроков произошел из-за выявленных подрядчиками скрытых дефектов. Оказалось, что подпорки перехода необходимо укреплять. Это привело к удорожанию контракта, сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Кроме того, в городе до сих пор ведутся дорожные работы. На некоторых улицах рабочие сняли верхний слой асфальта, на отфрезерованную поверхность лег снег, образовался гололед. Чиновники рассчитывают, что подрядчики смогут воспользоваться теплой погодой и за неделю завершат срочный ремонт. «Там, где погодные условия позволят, мы завершим эти работы, где не позволят, мы расторгнем контракты ввиду обстоятельств. Мы надеемся, что, где был снят верхний слой, нам удастся завершить эти работы. Новое фрезерование проводиться не будет»,- прокомментировала ситуацию с затянувшимся дорожным ремонтом Наталья Котова.