В Фестивальном микрорайоне Краснодара сносят торговый комплекс

Фото: УФССП по Краснодарскому краю

Мэрия кубанской столицы приступила к сносу одноэтажного торгового комплекса площадью 450 кв. м по улице Гагарина в Фестивальном микрорайоне города. Данное решение по иску городской администрации было вынесено Арбитражным судом Краснодарского края. Контроль за демонтажем торговых площадей осуществляют судебные приставы, сообщили в исполнительном ведомстве.

Сообщается, что приставы взыскивали исполнительский сбор с собственника торгового объекта, привлекали его к административной ответственности и применяли другие меры целью понуждения бизнесмена к исполнению суда. В конечном итоге снос осуществляется в принудительном порядке.

Василий Хитрых