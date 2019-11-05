Федеральное правительство признало Челябинск городом с неблагоприятной средой

Правительство России презентовало первый индекс качества городской среды в стране. Челябинск оказался в числе населенных пунктов с неблагоприятной средой. В списке 15 городов-миллионников южноуральская столица заняла 11-е место.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, специалисты ведомства рассчитали индексы состояния городской среды в 1114 городах России, поделенных на 10 групп. Населенные пункты оценивались по 36 индикаторам (каждый по десятибалльной шкале). В городах, набравших более 180 баллов – среда считается благоприятной. Доля таких населенных пунктов по итогам 2018 года составила 23%. Максимальное количество баллов у Москвы – 276, минимальное у Верхрянска (Якутия) – 77.

Челябинск получил 160 баллов. Наилучшие показатели (больше половины от максимального количества баллов) у города по критерию «жилье и прилегающие пространства». По остальным – улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство – баллы оставляют делать лучшего.

Среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год составило 163 балла. Федеральное правительство планирует к 2024 году повысить индекс на 30%, до 212 баллов и сократить число городов с неблагоприятной средой в два раза.