Промышленное производство в Ростовской области выросло на 3%

По итогам девяти месяцев этого года промышленное производство Ростовской области выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ростовстат. Динамика развития промышленности в регионе сложилась на 0,3% выше, чем в среднем по России.

Рост за этот период продемонстрировали обрабатывающие производства региона (рост на 3%), а также сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (рост на 3,8%). На 6% выросло производство в угледобывающей промышленности.

Кроме того, значительный вклад в рост промышленности внесло производство машин и оборудования (выросло на 27,4%) и готовых металлических изделий (16,8%). Другая крупная отрасль, нефтепереработка, также продемонстрировала высокие показатели выпуска продукции (12,6%). Металлургия показала рост на 6,6%, а производство прочей неметаллической минеральной продукции — 4,2%.

Небольшое оживление после снижения в предыдущие периоды наблюдается в пищевой (0,2%) и электронной промышленности (1%). В свою очередь, еще в одной ключевой отрасли обрабатывающих производств – транспортном машиностроении, ситуация с производством не меняется, здесь продолжается снижение объемов выпуска продукции (-25%).

Дарья Голякова