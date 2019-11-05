Главного архитектора Челябинска могут подчинить напрямую главе города

После избрания мэром Челябинска Наталья Котова планирует изменить структуру администрации. И.о. главы считает, что новый главный архитектор города, которого сейчас активно ищут, должен подчиняться напрямую ей. Сейчас этот специалист работает в руководстве комитета градостроительства и архитектуры, его деятельность курирует заместитель мэра по градостроительству. Идею госпожа Котова озвучила во время пресс-подхода после аппаратного совещания.

«Чтобы говорить о глобальных изменениях, нужно изменить структуру администрации. Структуру администрации может изменить назначенный глава. В рамках структуры, которая есть, объявлен конкурс на замещение должности архитектора. Есть приказ комитета архитектуры. Когда произойдут изменения в структуре мэрии, этот приказ может претерпеть изменения. Главный архитектор должен подчиняться напрямую главе города», - сказала Наталья Котова.

Конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора Челябинска был анонсирован на прошлой неделе. Документы от претендентов принимаются с 5 по 27 ноября. Сам конкурс состоится 3 декабря. В пресс-службе администрации сообщили, что действующий главный архитектор города, 60-летний Николай Ющенко, работает и не собирается в отставку. Однако к нему в последнее время возникало много вопросов: волну критики вызвал новый генплан города и покраска дома на площади Революции в розовый цвет.