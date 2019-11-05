Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ о «Об атамане Всероссийского казачьего общества», сообщает официальный интернет-портал правовой информации. На должность назначен Николай Долуда, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска.

Николай Долуда родился на Украине в 1952 году, окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, служил в войсках ПВО. В 1998 году Николай Долуда ушел с военной службы и стал заместителем главы города Ейска, в 2001 году перешел в администрацию Краснодарского края, работал в управлении делами. С 2006 года Николай Долуда – вице-губернатор региона, с 2007 года – атаман Кубанского казачьего войска.

Анна Перова, Краснодар