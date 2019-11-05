«Мотовилиха» обзавелась роботизированной линией

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» запустило первую в России роботизированную линию для механической обработки насосных штанг. Как сообщает предприятие группы «Мотовилихинские заводы», ее внедрение позволит увеличить выпуск этой продукции на 35% и повысить ее качество при снижении трудоемкости процесса. Комплекс оборудования объединяет в одну систему четыре токарных станка с ЧПУ и роботизированный манипулятор Fanuc.

«Установка роботизированного комплекса, модернизация оборудования, участвующего в общей технологической цепочке производства насосной штанги, позволили снизить количество брака на 80%»,— говорится в пресс-релизе. Автоматизированная линия запущена в рамках программы модернизации гражданского дивизиона, в том числе и нефтепромыслового производства. По словам исполнительного директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Олега Данченко, модернизация производственных фондов в гражданском дивизионе продолжится в следующем году.

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» — производитель гражданской продукции группы предприятий «Мотовилихинские заводы». Выпускает насосные штанги, утяжеленные бурильные и ведущие трубы, инструмент для капитального ремонта скважин, а также широкий спектр металлургической продукции.