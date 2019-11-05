Нацбанк: компании Удмуртии прогнозируют снижение роста цен на свою продукцию

Предприятия Удмуртии прогнозируют снижение роста цен на свою продукцию. Об этом сообщает пресс-служба отделения Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России, которое провело соответствующие опросы среди нефинансовых организаций региона.

Наиболее устойчивую тенденцию к снижению ценовых ожиданий демонстрируют компании из сферы оптовой и розничной торговли. Строительные и транспортные организации планируют сохранить цены на прежнем уровне в ближайшие три месяца. Кроме того, по итогам сентября 2019 года, каждое шестое сельхозпредприятие Удмуртии снизило отпускные цены на продукцию.