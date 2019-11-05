Бизнес не хочет отказываться от пятого дня работы

Производительность японского офиса Microsoft выросла на 40% после перехода на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент действовал в течение месяца, а компании, кроме прочего, удалось сэкономить на потреблении энергии и даже на бумаге для принтера. Такая же короткая рабочая неделя начинается и у российского бизнеса. “Ъ FM” узнал у работодателей: ждут ли они таких же положительных результатов, как у IT-гиганта. Об этом — Иван Якунин и Анна Пестерева.

Microsoft разрешил своим сотрудникам не приходить на работу по пятницам. Никаких ограничений это не накладывало: зарплата сохранялась на прежнем уровне, как и длительность отпуска. Служащие в ответ стали работать эффективнее и брать меньше отгулов. Эксперимент, правда, длился всего месяц. Но зимой его хотят повторить.

В России новый тренд тоже тестируют. Например, оператор «Билайн» разрешил сотрудникам один или несколько дней в неделю работать из дома. Но то, что подходит высокотехнологичным компаниям, не всегда годится для непрерывного производства, рассуждает основатель группы «Дымов» Вадим Дымов: «Мы работаем круглые сутки, обеспечиваем город продуктами питания. Я думаю, что офисные сотрудники могут работать и два, и три дня в неделю, но на производствах люди работают круглосуточно, особенно те, кто связан с жизнеобеспечением.

В стране надо построить столько мостов, фабрик, дорог, на отдых нет времени.

Дайте людям зарабатывать и строить. В целом я считаю, что этот вопрос просто неактуален, кто-то в Москве хочет больше отдыхать, а вся страна хочет работать».

О массовом переходе на четырехдневную рабочую неделю в России заговорили этим летом с подачи главы правительства Дмитрия Медведева. В Министерстве труда, которое готовило отзыв о проекте, писали осторожно: мол, инициатива имеет плюсы и минусы. Среди последних — рост издержек.

Сам бизнес предложение не оценил. Большинство компаний, входящих в Российский союз промышленников и предпринимателей, посчитали изменение рабочего графика нецелесообразным. Минэкономразвития предложило «четырехдневку» организациям, участвующим в одном из национальных проектов. Но желающих не нашлось. Для финансового сектора каждый день простоя приносит ощутимые убытки, рассказывает зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь. Праздничный день 4 ноября не оказался исключением. «Можно недополучить двадцатую часть заработка, это если мы говорим только о комиссионном доходе — например, от обмена валюты, открытия счета или продажи драгоценных металлов, будь то монеты или слитки. Нужно учитывать это обстоятельство при реализации бизнес-плана»,— говорит Рысь.

Сократить рабочий график на производстве значит снизить количество выпускаемой продукции. Чтобы избежать этого, бизнес будет искать новые возможности сохранить свои доходы, полагает генеральный директор объединения «Массандра» Янина Павленко: «Учитывая цикличность в сфере виноделия, конечно, нам будет очень сложно укладываться в четырехдневную рабочую неделю, просто не хватит времени, чтобы выполнить все необходимые задачи.

Придется организовывать процесс без нарушения законодательства таким образом, чтобы было несколько смен, нам придется набирать больше людей».

Одна из немногих сфер, где перемены никого не пугают, — это ритейл. Продавцы смогут подстроиться под новые правила, убежден генеральный директор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин: «Ритейлу без разницы, является ли этот день рабочим или выходным. От этого скорее зависит трафик. Поэтому для нас будет ключевым показателем именно производительность труда. Есть точки, которые существенно теряют трафик в выходные, — это, например, те же бизнес-центры, а точки, которые расположены, например, в торговых центрах, выигрывают от этого».

Сами работники, кстати, отнеслись к четырехдневной рабочей неделе неоднозначно. По данным портала Superjob, половина идею поддержала, но многие не нашли в ней ничего интересного. Причем каждый пятый респондент заявил, что если у него появится дополнительный выходной, то он будет искать вторую работу.

Идею Дмитрия Медведева критиковал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, говорить о введении четырехдневной рабочей недели в России можно будет только после того, как в стране вырастут производительность труда и доходы населения.