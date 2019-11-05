Подрядчик приступил к реконструкции аварийного моста в Металлургическом районе

ООО «Урал-Сервис-Групп» начало подготовительные работы по реконструкции аварийного путепровода на пересечении улиц Монтажников и Морской. В ближайшее время будут демонтированы трамвайные рельсы и опоры электросетей. На прошлой неделе график был согласован с «Мечелом», у которого по мосту проходят линии электропередачи, рассказал на аппаратном совещании заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Как отметила исполняющая обязанности мэра Наталья Котова, мост фактически разберут и построят заново. «Сумма значительно увеличилась. Раньше мы планировали за 98 млн руб. отремонтировать, контракт в итоге заключен на 230 млн руб. Это будет фактически разбор моста, его усиление, строительство нового моста», - сообщила госпожа Котова.

Контракт на реконструкцию моста в Металлургическом районе был заключен на прошлой неделе с ООО «Урал-Сервис-Групп». Стоимость контракта составила 230,5 млн руб., работы, согласно техзаданию, должны быть завершены в июле 2020 года.

Мост в районе ООО «Мечел-Кокс» был закрыт в конце декабря прошлого года. Администрация Челябинска признала его опасным для автомобилистов. Из-за этого все, кто направляется в аэропорт, вынуждены объезжать закрытый участок через Бродокалмакский тракт, что прибавляет к маршруту около 20 км.