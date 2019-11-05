Счетная палата заявила, что региональные программы капремонта не справляются с задачами

Региональные программы капремонта, реализация которых началась в 2014 году, не справляются со своими задачами, заявила Счетная палата. По данным Росстата и Минстроя, объем жилья с износом 66–70% и выше не только не сократился, но и имеет тенденцию к увеличению.

«На 1 января текущего года в 737 тыс. многоквартирных домов общей площадью порядка 2,5 млрд кв. м, включенных в программы капремонта, проживало почти 93 млн человек. Это 64% общего населения страны. При этом бюджетные деньги на проведение капремонта практически не привлекаются. Граждане перечисляют деньги из своих, как правило, небольших доходов в виде взносов, а государство должно улучшить условия их проживания, проведя капремонт в установленные сроки и с надлежащим качеством»,— сообщила аудитор Светлана Орлова на коллегии.

Среди системных проблем ведомство выявило отсутствие единого порядка формирования региональных программ и системы технического учета жилищного фонда, а также включение в программы аварийных домов и ветхих зданий (первые подлежат сносу, а ремонт вторых экономически нецелесообразен). Кроме того, не все региональные краткосрочные программы выполняются из-за недостаточной организации работы: в 2018 году капремонт был проведен только в 78% запланированных домов. Также Счетная палата отмечает недостаточную финансовую устойчивость региональных программ капремонта — к 1 января 2019 года общее финобеспечение составляло 55%. Отмечается и отрицательная динамика количества многоквартирных домов, класс энергоэффективности которых был повышен благодаря капремонту, в 2016–2019 годах.