Житель Краснодара, купив Playstation на Беру, установил рекорд по списанным бонусам СПАСИБО

Маркетплейс Беру впервые раскрыл количество бонусов СПАСИБО, списанных своими пользователями. Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» копят бонусы, которые начисляются за покупки по карте, и обменивают их на скидки за товары по схеме «один бонус = один рубль».

Возможность обменять бонусы СПАСИБО на скидку появилась на Беру в мае этого года. Так, пользователи маркетплейса могут оплатить ими до 99% от стоимости заказа.

В основном, жители города выбирали этот способ оплаты, когда покупали электронику и бытовую технику, но также особым спросом пользовались продукты, детские и спортивные товары. В Краснодаре рекорд по скидке за бонусы установил пользователь, который купил на Беру приставку Sony PlayStation 4 Slim списав 25 489 бонусов.

«Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» пользуется особой популярностью у пользователей Беру, и мы очень рады, что можем сделать им такое предложение. У нас покупали за 1 рубль как баночку детского питания, так и дорогостоящие смартфоны. Мы распространяем этот способ оплаты практически на все категории товаров, что делает покупки на маркетплейсе еще выгоднее», — отметил Владислав Свириденко, директор по маркетингу Группы компаний Яндекс.Маркет.

Купить товар со скидкой за бонусы СПАСИБО легко: надо лишь при оформлении заказа выбрать этот способ оплаты. При наличии достаточной суммы бонусов товар можно приобрести всего за один рубль, списав бонусы на оставшуюся часть. В случае возврата товара, они вернутся на бонусный счет.

Кроме того, можно накопить бонусы, если расплачиваться на Беру картой Сбербанка – за первую покупку начисляется 1% от суммы, а за каждую вторую – уже целых 5%. Главное – успеть сделать оба заказа в течение 30 дней.