В Краснодаре зоозащитников спровоцировали политическим пикетом

Краснодарские зоозащитники назвали провокацией прошедшую накануне, 3 ноября, несанкционированную акцию в Чистяковской роще против жестокого обращения с животными. О том, что акция состоялась, написала «Новая газета», однако, в настоящее время ссылка на данный материал не работает.

Митингующие якобы держали плакаты с надписями: «Наш край - для всех, а не только для породистых», «Собаки в приюте - наш край в уюте», «Неплохую конуру вы себе отгрохали, Вениамин Иванович — пустите переночевать!».

Зоозащитники Краснодара Елена Наседкина, Анжелика Малхасян и Альбина Корниенко, которые не смогли 3 ноября согласовать массовый пикета в защиту прав животных, официально заявили, что ни они, ни другие представители зоозащитного движения Краснодара не имеют отношения к несанкционированной акции. «Мы считаем это спланированной провокацией, направленной на дискредитацию зоозащитного сообщества города, а также на дискредитацию действующего губернатора Краснодарского края»,- заявили активисты в социальных сетях.

Зоозащитники заявляют, что не имеют намерений выступать против губернатора, а только хотят, чтобы принятый закон об ответственном обращении с животными стал реально работать. По данным представителей зоозащитного движения, ранее им несколько раз звонил неизвестный человек, представлявшийся сотрудникам консалтинговой фирмы, и предлагал помощь в распространении информации о пикете при условии, что активисты введут «их человека» в администрацию группы в ВК. Также в различных сообществах Краснодара появлялись призывы к участию в пикете, написанные неизвестными лицами. От имени зоозащитников якобы пытались нанять людей для участия в пикете за 1000 руб. в час. При этом охраняющие Чистяковскую рощу полицейские, по словам общественников, не проверили у лжезоозащитников наличие уведомления, наличие согласования с администрацией Краснодара и паспорта организаторов. «Мы семь лет проводим акции, и уведомление сотрудники полиции проверяют всегда. Нам также кажется странным, что сотрудники полиции не пресекли несанкционированную акцию сразу», - сообщили представители движения «Закон должен работать».

Отметим, что движение «Закон должен работать» - это общественная организация, в состав которой вошли юридические и частные лица на добровольный основе для совместного решения проблем, связанных с жестокостью в отношении животных. Акции, направленные на принятие и реализацию ФЗ-№ 498 «Об ответственном обращении с животными» с полным запретом регулирования их численности путем умерщвления, проводятся по всей стране.

Дмитрий Михеенко