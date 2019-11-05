За девять месяцев в Татарстане продали 49 тысяч новых легковых машин

Продажи новых легковых машин в Татарстане по итогам девяти месяцев 2019 года составили 49,3 тыс., что на 3% меньше прошлогодних данных. Исследование провели специалисты аналитического агентства «Автостат». По числу проданных машин Татарстан занял четвертое место среди регионов России.

Всего в стране с начала года были проданы 1,13 млн новых легковых авто, что на 2% меньше прошлогодних результатов. Лидером по продажам традиционно стала Москва, где были реализованы 158,4 тыс. машин. Второе место заняла Московская область с 101,8 тыс. единиц. На третьей позиции находится Санкт-Петербург (75 тыс. авто). Помимо Татарстана в десятку лидеров попали Краснодарский край (43,1 тыс. машин), Башкортостан (39,7 тыс.), Самарская (36,5 тыс.) Свердловская (35,7 тыс.), Челябинская (29,3 тыс.) и Ростовская области (27,9 тыс. ).

"Ъ-Казань"