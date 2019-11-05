Мэрия Екатеринбурга сократила финансирование программы создания новых мест в школах

Администрация Екатеринбурга изменила объем финансирования программы создания новых мест в общеобразовательных организациях уральской столицы на 2016 – 2025 годы. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Александр Высокинский.

Как следует из документа, изменения внесены в постановление администрации города от 15.06.2016 № 1188 в связи с уточнением объемов финансирования и внесением изменений в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Общий объем финансирования программы утвержден на уровне 49,497 млрд руб. Из них на бюджет Екатеринбурга приходится 10,337 млрд руб., областной бюджет — 31,840 млрд руб., федеральную казну — 7,319 млрд руб.

Для сравнения, в первой редакции документа речь шла о 69,353 млрд руб., в том числе: из бюджета уральской столицы — 10,579 млрд руб.; из областного бюджета — 58,703 млрд руб.; из внебюджетных источников — 70 млн руб.

Финансирование первого этапа реализации программы, рассчитанного на 2016 — 2020 годы, определено на уровне 8,906 млрд руб.. Из них бюджет Екатеринбурга покроет 3,246 млрд руб., областной бюджет — 5,163 млрд руб., федеральный — 497,586 млн руб. Бюджет второго этапа программы (2021 – 2025 годы) составляет 40,590 млрд руб., в том числе: бюджет города — 7,091 млрд руб.; областная казна — 26,677 млрд руб.; федеральный бюджет — 6,821 млрд руб.

Ранее Александр Высокинский отмечал, что администрация города стремится рационализировать использование бюджетных средств и отремонтировать как можно больше образовательных учреждений. Так, в рамках внесенных изменений в перечень учреждений, подлежащих капремонту до 2025 года, была включена средняя общеобразовательная школы № 156 на Эскадронной, 24 в Чкаловском районе. По данным мэрии, всего в уральской столице 105 зданий школ нуждаются в ремонте, и больше половины из них будут отремонтированы до 2025 года.