На Тихоокеанском флоте появится подводная лодка «Уфа»

В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге АО «Адмиралтейские верфи» провело торжественную церемонию закладки двух больших подводных лодок для Тихоокеанского флота России, одна из которых названа «Уфа», рассказал на оперативном совещании глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. В церемонии закладки, отметил он, приняли участие главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также «наши земляки–адмиралы, контр-адмиралы, Герои России». Новая серия подлодок «станет достойным вкладом в укрепление дальневосточных рубежей нашей страны», — добавил глава города. Он также сообщил, что инициатива была предложена и поддержана Морским собранием республики и, «естественно, нашими земляками — адмиралами, контр-адмиралами», которые занимались этим вопросом».

Майя Иванова