Субтропическое тепло подогреет столицу Какой будет погода в Москве

Синоптики пообещали рекордно теплую погоду в столице в начале месяца. Так, 5 ноября может быть побит почти столетний рекорд по температуре воздуха. В столице потеплеет до +13…+14 градусов.

Правда, солнца ждать не стоит, весь день будет дождливо и ветрено. С 6 ноября в городе начнет постепенно холодать, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«5 ноября ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием атлантического циклона с плотными дождевыми облаками. Кроме того, ветер усилится и произойдет вторжение аномального субтропического тепла с температурным фоном на десять градусов выше положенной климатической нормы, что тянет на рекорд — предыдущий был установлен в далеком 1922 году, тогда метеорологи зафиксировали +10,3 градуса. В течение дня будет пасмурно, пройдут дожди разной интенсивности, можно рассчитывать на повышение температуры до +11…+13 в городе, а по области — от +9 до +14 градусов тепла.

5 ноября в Москве станет самым теплым днем за всю 140-летнюю метеоисторию.

В последующие сутки ожидается умеренное похолодание, но температурный фон все равно останется выше многолетних показателей»,— говорит Тишковец.

В Гидрометцентре отметили, что до конца недели практически каждый день в Москве будет дождливым. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Лилия Галявиева