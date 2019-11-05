В Удмуртии изменят структуру администрации главы и правительства с 2020 года

Структуру администрации главы и правительства Удмуртии изменят с начала 2020 года. Это позволит сэкономить 15 млн руб. в год, рассказал глава республики Александр Бречалов на встрече с главными редакторами СМИ.

«Мы оптимизацию начинали с себя. С нового года обновленная структура администрации похудеет примерно на 15 млн руб. в год. Правительство провело 15% сокращение. К слову не везде 15%, кто умудрился схитрить, но не изменилось ничего с точки зрения управления, а муниципалитетам было рекомендовано. В 2018 никто не отреагировал на рекомендации, а в 2019 уже есть проекты и уже есть решения — Увинский район интересный проект по оптимизации, Малопургинский, города включились в эту работу. Сейчас мы переходим к формату настойчивой рекомендации, и точно это будет отражаться в бюджете»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, что Александр Бречалов подписал указ об оптимизации числа сотрудников органов государственной власти в Удмуртии в июне 2018 года. В сентябре общий штат министерств сократился на 15% или 162 человека. По словам главы республики, экономия после оптимизации госаппарата составила более 100 млн руб. В 2019 году число чиновников снова должны сократить на 15%.