Власти Удмуртии будут расторгать контракты с отстающими от сроков сдачи объекта подрядчиками

В 2020 году власти Удмуртии будут расторгать контракты с подрядчиками, которые отстали от сроков сдачи объекта более чем на две недели. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на встрече с главными редакторами СМИ.

«Ясли в Каменном мы будем под Новый год сдавать в режиме подвига. Ремонт детсада № 194 – позорище. Для меня это непонятно. То, что вышли из графика — можно потом нагнать. Но зачем подписывать график? В следующем году будет по-другому. Выход за график на неделю — это жесткие штрафные санкции, вторая неделя — расторжение контракта. Мы уже все прописываем, учитываем»,— заявил господин Бречалов.

Глава Удмуртии подчеркнул, что ранее республика не получала такого объема средств для ремонта соцобъектов, как в этом году. «Мы открыли рынок, у нас 44 компании участвуют, такого не было никогда. Но вы знаете, что такое рынок строительства в Удмуртии. Есть у нас ключевой игрок, и, наверное, в той системе координат это было правильно, не хочу это оценивать, а дальше он либо сам, либо на субподряд. Мы открыли для себя достаточно крепкие профессиональные команды, а получилось, что некоторые бригады из местных на один объект приехали. Это вообще был цирк, слава богу камер не было, стыдоба — из пяти каменщиков четверо никакие просто, что называется в хлам. Один ходит там с ведерком, расшивает лицевую часть кирпича. Откуда только ни привозил он бригады. Мы были готовы к сбою графиков, но не к такому, но я уверен, что мы выстроим цивилизованный рынок строительства»,— добавил Александр Бречалов.