Имущество банкротящейся «Реставрации» оценили в 2,5 млрд рублей

Активы красноярской строительной компании «Реставрация» оценены в рамках процедуры банкротства на сумму в 2,5 млрд руб. Как следует из отчета оценщика, стоимость имущества ЖК «Эдельвейс», включая земельные участки, инженерные сети и четыре недостроенных 18-этажных дома с готовностью от 0% до 80%, составила 963,8 млн руб. Стоимость ЖК «Фестиваль», в том числе земельный участок, сети водоснабжения и шесть недостроенных 18-этажных домов (готовность от уровня котлована и свайного поля до 85%), оценили в 1,6 млрд руб. Также объектами оценки стали товарно-материальные ценности компании и объекты движимого и недвижимого имущества.

Компания «Реставрация» была признана банкротом в декабре 2018 года. Владелец фирмы-застройщика — почетный строитель России Николай Коваленко. Осенью прошлого года он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщиков на сумму 227 млн руб. До возбуждения уголовного дела Николай Коваленко покинул Россию. В мае этого года сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в Италии.

О том, сколько застройщик оставил обманутых дольщиков, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Реставрация» провала»

Оксана Павлова