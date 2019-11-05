В Пермь приехали известные блогеры

В Пермь прибыли известные российские блогеры Сергей Мезенцев (блог на YouTube «Сережа и микрофон») и Илья Варламов (блог varlamov.ru). Об этом сообщил в Instagram господин Мезенцев. По его словам, результатом поездки должно стать «шоу» на YouTube об улицах Перми. «Это эксперимент. Илья будет смотреть, как устроены улицы, я — как устроены люди. Но скорее всего оба огребем. Нарекаю наш дуэт знаменитым пермским блюдом „Посикунчики“. Го!».

В краевом правительстве сообщили "Ъ-Прикамье", что ни региональные, ни городские власти не являлись инициаторами приезда команды федеральных блогеров.