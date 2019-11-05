Минюст США потребовал данные анонимного автора книги о Трампе

Минюст США потребовал данные об анонимном авторе, готовящем обличающую книгу об американском президенте Дональде Трампе, сообщает газета The New York Times (NYT). Публикация книги может нарушить соглашение о неразглашении, подписанное анонимом, считает Минюст.

Помощник генпрокурора Джозеф Хант направил соответствующее требование издателю Hachette Book Group и агентам автора Мэтту Латимеру и Киту Урбану, поскольку аноним заявлен как высокопоставленный чиновник Белого дома. Господин Хант запросил от издателя документального подтверждения того, что автор рукописи не подписывал соглашения о неразглашении секретных данных. В отсутствие таких доказательств он потребовал сообщить место и период работы анонима в правительстве. «Если автор действительно является действующим или бывшим “старшим должностным лицом” в администрации Трампа, публикация книги может нарушить юридические обязательства этого должностного лица по одному или нескольким соглашениям о неразглашении»,— говорится в обращении.

В прошлом году в NYT появилась анонимная колонка высокопоставленного сотрудника администрации президента США под названием «Я часть сопротивления внутри администрации Трампа». Анонимный автор утверждал, что он сам и его коллеги ежедневно «мешают» президенту США реализовать его «худшие намерения». В публикации также сообщалось, что сотрудники Белого дома неоднократно обсуждали возможность отстранения президента от власти в рамках статьи 25 конституции США, позволяющей сделать это, если глава государства больше не способен выполнять свои обязанности. Вашингтон так и не смог установить личность автора.

О том, как в Белом доме искали «крота»,— в материале “Ъ”.