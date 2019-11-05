Глава Удмуртии: бюджету не хватает 10-12 млрд рублей

Власти Удмуртии инвентаризировали реальный дефицит бюджета региона за последние годы, который составил 10-12 млрд руб. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на встрече с главными редакторами СМИ.

«Инвентаризировали наш реальный дефицит, те статьи, по которым годами просто не запаривались по финансированию. Мы оба года идем по стресс-прогнозам. По экономическим показателям, я считаю, команда сделала очень серьезный рывок в формате антикризисной работы. Мы вправе рассчитывать на поддержку со стороны правительства РФ, но хочется в первую очередь рассчитывать на свои силы. У нас есть огромный потенциал для роста. Хочется сделать больше, но не всегда получается. В 2017,2018, 2019 годах нам все время кто-то сюрприз преподносит. По 2018 и по текущему году мы ежегодно недополучаем 2-2,2 млрд руб. налоговых поступлений»,— заявил господин Бречалов.

Он добавил, что республика не может снова формировать задолженность перед строителями. «Вы знаете, какой был строительный рынок. 2019 год — революционный на рынке строительства в Удмуртии. Почему не шли коммерческие компании на строительный рынок, потому что не платили — 1,3 млрд руб. был долг. У нас сейчас ни копейки долга нет»,— подчеркнул глава Удмуртии.