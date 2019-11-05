С бывшего директора филиала Россельхозбанка сняли все обвинения

СУ СКР по Пермскому краю прекратило уголовное преследование бывшего директора пермского филиала Россельхозбанка Якова Демина, обвинявшегося в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и незаконной выдаче кредита. Как сообщает Business Class, первое дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления, второе — из-за истечения срока давности.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) было возбуждено следователями краевого УФСБ в сентябре 2017 года. После предъявления обвинения банкир был отправлен в СИЗО. Позже дело было передано для расследования в СУ СКР по Пермскому краю.