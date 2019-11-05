Петербургский международный юридический форум пройдет во второй половине мая

Петербургский международный юридический форум в 2020 году пройдет с 19 по 23 мая. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Минюсту РФ поручены подготовка и проведение мероприятия.

Напомним, что Международный юридический форум проводится в Петербурге ежегодно. В 2020 году он станет десятым по счету.

В текущем году Международный юридический форум прошел в Петербурге в период с 14 по 18 мая. В ПМЮФ приняли участие представители 95 стран, более 4,9 тыс. специалистов, посетили более 80 делегаций.