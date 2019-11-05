Вице-губернатор Кубани назначен атаманом Всероссийского казачьего войска

Фото: администрация Краснодарского края

Заместитель главы администрации Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность атамана Всероссийского казачьего войска.

Всероссийское казачье войско было создано в ноябре минувшего года на учредительном заседании реестровых казачьих войск в московском Храме Христа Спасителя. Численность войска – около 200 тыс. человек. Николай Долуда ранее являлся председателем Совета войсковых атаманов. Вновь образованная структура будет заниматься несением государственной службы, воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранением культурно-исторических традиций и укреплением связей с объединениями казаков за рубежом.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Долуда в 2018 году будучи вице-губернатором Кубани заработал 2,83 млн руб. У него в собственности 1/2 доли в квартире площадью 110,3 кв. м, в пользовании еще одна квартира и гараж. Передвигается вице-губернатор на Toyota Lexus RX-350. Супруга атамана заработала в прошлом году 1,37 млн руб. У нее в собственности земельный участок, квартира, гараж, два нежилых помещения и объект незавершенного строительства.

Дмитрий Михеенко