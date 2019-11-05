В Татарстане прокуратура требует взыскать с РЖД ущерб за гибель лося

Камская транспортная прокуратура через суд требует взыскать с ОАО «РЖД» ущерб, нанесенный животному миру в связи с гибелью лося под колесами поезда в Татарстане, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным ведомства, ДТП произошло 30 октября на 8 км перегона Биклянь-Никашновка в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги, где ехавший из Нижнекамска в Ижевск пригородный электропоезд сбил лося. Животное скончалось на месте от полученных травм. Тем самым животному миру Татарстана был причинен ущерб, а ответственность за это в данном случае несет РЖД, уточнили в ведомстве.

Иск прокуратуры направлен в Мещанский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Ситуация остается на контроле ведомства.

"Ъ-Казань"