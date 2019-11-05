В Ростове на этой неделе потеплеет до +19°С

На этой неделе в Ростове ожидается потепление, сообщает Росгидрометцентр. Так, во вторник, 5 ноября днем прогнозируют до +15°С, облачность без осадков. Ночью ожидается до +9°С, облачность с прояснением, без осадков. В среду днем потеплеет до +18°С, однако возможен небольшой дождь при облачности с прояснением. Ночью температура упадет до +10°С, осадков не ожидается.

Четверг станет самым теплым днем недели. Воздух днем прогреется до +19°С, однако ночью похолодает до +8°С. В этот и в следующий день прогнозируют облачность без осадков. Однако в пятницу днем ожидается до +18°С, а ночью до +7°С.

На выходных ожидается небольшая облачность при температуре днем до 15°С. При этом ночью температура упадет до +6°С. Осадков не прогнозируют.

Дарья Голякова