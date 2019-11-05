Администратор «Ленты» предстанет перед судом за хищение крупной суммы из кассы

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело администратора магазина «Лента», которой предъявлено обвинение в присвоении вверенных средств. По версии следствия, в июне 2019 года 34-летняя администратор похитила из главной кассы супермаркета 420 тыс. руб. Крупную недостачу выявила проверка, после чего делом заинтересовались органы следствия. Как рассказали в региональной прокуратуре, женщина полностью признала вину и частично возместила причиненный ущерб.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в апреле этого года Кировский райсуд Новосибирска рассмотрел дело бывшего регионального менеджера торговой сети «Лента», который обвинялся в получении от поставщиков откатов за помощь в заключении контрактов с ритейлером и обещание их не расторгать. Общая сумма поборов, установленная судом, превысила 8 млн руб. Суд назначил обвиняемому шесть лет условно и штраф в размере 4 млн руб.

О том, как топ-менеджеру «Ленты» вынесли приговор, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Схватили на «Ленту»

Илья Николаев