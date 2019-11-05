Президент ФК «Урал» — о поражении с «Оренбургом»: У игроков надо спрашивать, почему они не забивают

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов сказал, что в матче с «Оренбургом», в котором екатеринбургская команда проиграла со счетом 2:1, «Урал» не наиграл ни на поражение, ни на победу. «Хотя в первом тайме забей три момента, и все было бы нормально. Нереализованные моменты? У игроков надо спрашивать, почему они не забивают после выхода один на один», — отметил он.

Он добавил, что надо начинать матчи с первых минут, а «не так, чтобы пропускать основную часть голов в первые 15-20 минут». «Тренерскому штабу надо задуматься над тем, почему мы выходим из раздевалки и пропускаем гол», — резюмировал Иванов.

«Я никого никогда не обвиняю, но тут мы в первом круге пропустили больше всех мячей — 29. Надо о чем-то думать, — цитирует господина Иванова ТАСС. — Три дня назад провели тяжелую игру на Кубок России, выплеснули эмоции, сегодня чего-то не хватало, хотя первый тайм в нашем исполнении был намного интереснее. Во втором был навал, хотели сравнять, получилось забить один гол, второй — нет».